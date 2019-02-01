Son Dakika Haberleri: 'Ab'nin Çin Politikası İkiyüzlü"

'Ab'nin Çin Politikası İkiyüzlü"

45 dakika önce

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çin ile iş birliğinin tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu ancak Avrupa Birliği'nin (AB) izlediği Çin politikasının ikiyüzlü olduğunu söyledi.

'Ab'nin Çin Politikası İkiyüzlü
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çin ile iş birliğinin tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu ancak Avrupa Birliği'nin (AB) izlediği Çin politikasının ikiyüzlü olduğunu söyledi.

Romanya'da iki gün süren Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılan Bakan Szijjarto, Macar kamu medyasına AB-Çin ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orta Avrupa'nın, Çin kaynaklarını kullanarak bölgenin altyapısını geliştirdiğini ve bunun tüm Avrupa'nın çıkarına olduğunu kaydeden Szijjarto, "Çin ile iş birliği tüm Avrupa'nın çıkarına olmasına rağmen AB'nin Çin'e yaklaşımı ikiyüzlü." şeklinde konuştu.

Szijjarto, Çin'in yakın zamanda dünyanın en büyük ekonomisi olacağını, bu yüzden AB'nin Çin ile sağlayacağı iş birliğinin gelecekteki rekabet gücü açısından da önemli olduğunu söyledi.

Ucuz iş gücü bulmak için sermayenin Batı'dan Doğu'ya aktığı günlerin geride kaldığına, artık dünya ekonomisinde Batılı şirketlerden çok Doğulu şirketlerin ağırlığının hissedildiğine dikkati çeken Szijjarto, rekabet için gerekli olan birçok sanayi dalındaki teknolojinin Doğu'da geliştirildiğini ve ilk olarak orada kullanıldığını ifade etti.

Szijjarto, "Çinlilerle iş birliği bu yüzden çok önemli. AB, Çin ile iş birliği yapamazsa, birçok sanayi dalındaki en yeni teknolojik çözümler bizim için ulaşılmaz olacak. Bu da Avrupa'nın rekabet gücünde gerileme anlamına gelecektir." diye konuştu.

AB ile Çin arasındaki ticaret hacminin son bir yılda yüzde 30 artarak 600 milyar avroya ulaştığına işaret eden Szijjarto, söz konusu ticaretin büyük kısmını Çin'i en sert şekilde eleştiren Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Hollanda'nın gerçekleştirdiğini vurguladı.

Macar Bakan, söz konusu politikanın ikiyüzlülük olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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