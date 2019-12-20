AB'nin desteğiyle 210 milyon euroluk projeler hayata geçirilecek - Son Dakika
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AB'nin desteğiyle 210 milyon euroluk projeler hayata geçirilecek

6 saat önce

Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında 210 milyon euro tutarındaki projelerin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile üç sözleşme imzalandı.

AB'nin desteğiyle 210 milyon euroluk projeler hayata geçirilecek, System.String[]

Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında 210 milyon euro tutarındaki projelerin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile üç sözleşme imzalandı.

AB ile Türkiye arasında güneydoğu illerinde su tedariği ve atık su sistemlerinin desteklenmesi, mülteciler ve ev sahibi toplumlara yönelik geçim kaynakları ve istihdam imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla toplam 210 milyon euro tutarındaki projeler için üç sözleşme imzalandı. Sözleşmeler Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Expertise France ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda AB Delegasyon binasında yapılan toplantıda imzalandı. İmza törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata, AFD Türkiye Direktörü Serge Snnrech, Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürü Başak Türkoğlu katıldı.

AFD tarafından belediye altyapısı alanında AB adına yürütülecek olan sözleşmeler çerçevesinde Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan illerde belediye altyapısına dönük çalışmalar yapılacak. 156 milyon euro değerindeki proje kapsamında su tedarik şebekelerinin ve atık su arıtma tesislerinin inşası ve mevcut sistemlerin ıslahı yapılacak. AB'nin belediye altyapısı alanındaki bu ilave hibesinden Mersin, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illeri faydalanacak.

Expertise France ve ICMPD tarafından uygulanacak olan diğer iki sözleşmenin değeri ise toplamda yaklaşık 54 milyon euro bandında bulunuyor. Projeler ekseninde Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşlarının istihdamı ve geçim fırsatlarının iyileştirilmesi gibi konular ele alınacak. Her iki proje de çıraklık ve yaygın eğitime erişim ve (potansiyel ve var olan girişimciler için eğitimler de dahil) başlangıç seviyesindeki girişimciler için hibe temininin desteklenmesi yoluyla Türk ekonomisinin canlanmasına ve iş imkanlarının yaratılmasına katkıda bulunulacak. Bununla birlikte bu projeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve birçok Kalkınma Ajansııın da arasında yer aldığı ulusal kurumlara teknik yardım desteği de verecek.

(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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