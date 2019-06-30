AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor
1 saat önce
Avrupa Biriliği'nin en üst makamlarını dolduracak kişileri belirleme çalışmaları devam ediyor. AB üyesi ülkelerin liderleri, öne çıkan adaylar arasından seçim yapabilmek için üçüncü defa pazar günü buluşuyor
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:53
'nin en üst makamlarını dolduracak kişileri belirleme çalışmaları devam ediyor. AB üyesi ülkelerin liderleri, öne çıkan adaylar arasından seçim yapabilmek için üçüncü defa pazar günü buluşuyor.
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