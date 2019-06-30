Son Dakika Haberleri: AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor
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AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor

1 saat önce

Avrupa Biriliği'nin en üst makamlarını dolduracak kişileri belirleme çalışmaları devam ediyor. AB üyesi ülkelerin liderleri, öne çıkan adaylar arasından seçim yapabilmek için üçüncü defa pazar günü buluşuyor

AB'nin en üst makamları için uzlaşamayan liderler üçüncü kez buluşuyor, System.String[]
Avrupa Birliği'nin en üst makamlarını dolduracak kişileri belirleme çalışmaları devam ediyor. AB üyesi ülkelerin liderleri, öne çıkan adaylar arasından seçim yapabilmek için üçüncü defa pazar günü buluşuyor.

Liderlerin beş makam için atanacak isimlerde anlaşması gerekiyor Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:53 
Avrupa Birliği, Dünya
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