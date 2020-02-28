AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak - Son Dakika Dünya

AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini, Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareket eden Türkiye'deki mülteciler ile ilgili yaşanan son gelişmeleri euronews Türkçe'ye değerlendirdi.

AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini, Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareket eden Türkiye'deki mülteciler ile ilgili yaşanan son gelişmeleri euronews Türkçe'ye değerlendirdi.


Atina ve Sofya hükümeti sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerini artırırken, Avrupa Komisyonu Ankara'dan AB-Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasında değişiklik yapılmadığı bilgisini aldığını duyurdu.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Euronews, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:35 
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