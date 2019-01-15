AB'nin göçten sorumlu üyesi: Avrupa'da artık göçmen krizi yok
44 dakika önce
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum.
AB
Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:09
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