Son Dakika Haberleri: AB'nin göçten sorumlu üyesi: Avrupa'da artık göçmen krizi yok

AB'nin göçten sorumlu üyesi: Avrupa'da artık göçmen krizi yok

44 dakika önce

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum.

AB'nin göçten sorumlu üyesi: Avrupa'da artık göçmen krizi yok, System.String[]
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:09 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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