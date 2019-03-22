Son Dakika Haberleri: AB'nin Golan Tepeleri Konusundaki Tavrında Değişiklik Yok"

AB'nin Golan Tepeleri Konusundaki Tavrında Değişiklik Yok"

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB), Golan Tepeleri'ne ilişkin duruşunda değişiklik olmadığını açıkladı.

AB'nin Golan Tepeleri Konusundaki Tavrında Değişiklik Yok
ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB), Golan Tepeleri'ne ilişkin duruşunda değişiklik olmadığını açıkladı.

AB'nin İsrail Temsilciliği Basın Ofisi'nden Haaretz gazetesine yapılan yapılan açıklamada, Birliğin Golan Tepeleri'ni işgal altındaki topraklar olarak görmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "AB'nin duruşunda değişme olamamıştır. AB, uluslararası hukuka uygun bir şekilde Golan Tepeleri'nin de içinde bulunduğu Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde İsrail'in egemenliğini tanımamaktadır ve bu bölgeleri İsrail'in parçası olarak görmemektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:52 Kaynak: AA

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