AB'nin gözü Libya yolundaki Türk askerinde - Son Dakika
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AB'nin gözü Libya yolundaki Türk askerinde

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerinin Libya'ya gitmeye başladığını açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nin gündeminde Libya konusu ilk sıralarda yer aldı.

AB'nin gözü Libya yolundaki Türk askerinde, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerinin Libya'ya gitmeye başladığını açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nin gündeminde Libya konusu ilk sıralarda yer aldı.


Avrupa Birliği (AB) 2 haftalık Noel ve yeni yıl tatili sonrası yoğun bir uluslararası gündemle yeniden hareketlendi. Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi AB'nin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Türk askerinin Libya'ya gitmeye başladığı bilgisi, Avrupa medyasının gündemine oturdu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni kapalı acil oturuma çağırdığı ifade edilen haberlerde, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yaptığı çağrılara olumlu cevap vererek yardıma giden tek ülke olduğu bilgisine de yer verildi.


Ayrıca haberlerde Hafter güçlerinin saldırılarında sivillerin öldürüldüğü, en son gerçekleştirilen saldırıda 33 askeri okul öğrencisinin hayatını kaybettiği, 60'tan fazla kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.


Öte yandan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konusunda yapılması beklenen, AB ülkelerinin de katılacağı görüşmeler öncesinde Türkiye'nin bu girişiminin AB ülkeleri tarafından nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor. AB kurumlarından ise gün içinde konuya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Türk askerinin Libya'daki görevinin koordinasyon olduğunu belirterek, "Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar. Şu anda yoğunlaşma. Şu anda muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak. Ama işin koordinasyonunu bizim üst düzey askerlerimiz. Bunun içinde korgeneralimiz olmak üzere ve bunun yanında korgeneralimizle birlikte özellikle oradaki emir komuta zincirini elinde tutan gayet iyi yetişmiş ekiplerimiz olacak. Onlarla beraber bu süreci işletmiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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