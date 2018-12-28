Son Dakika Haberleri: AB'nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi

AB'nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi

39 dakika önce

Avrupa Birliği'nin (AB) terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi (SIS) yürürlüğe girdi.

AB'nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi, System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB) terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi (SIS) yürürlüğe girdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni SIS, sınır muhafızlarının giriş çıkışların kontrolünü artırmasına imkan sağlayacak, polis ve kolluk kuvvetlerinin suçlu ve teröristleri yakalamasını destekleyecek ve kayıp çocuk ve kişilerin bulunmasını kolaylaştıracak.

Sistem daha fazla alarm verecek

Güçlendirilmiş SIS, daha fazla alanda alarm verecek. Terör ve suç şüphesi bulunan kişilerin yanı sıra sistem, kaçırılma riski bulunan çocuklar ve kendi güvenliği için seyahat hakkı engellenen savunmasız kişiler (zorunlu evlilik, insan kaçakçılığı şüphesi) için de alarm verebilecek.

Schengen bölgesinde bulunan ülkelerde yasa dışı ikamet eden kişiler için de sistem alarma geçerek, bu kişilerin gerekli ülkeye iadesi için süreci hızlandıracak.

Aynı zamanda, sisteme Schengen bölgesine girmesi yasaklı kişiler hakkında bilgi girilmesi zorunlu olacak.

Schengen Bilgi Sistemi

Schengen Bilgi Sistemi, AB'deki en kapsamlı ve verimli bilişim teknolojisi sistemi olarak değerlendiriliyor. Sadece geçen yıl üye ülkeler tarafından 5,1 milyar kere kullanılan sistemde, halihazırda 76 milyondan fazla kayıtlı veri bulunuyor.

Sistem genelikle 26 ülkeli Schengen bölgesinde yasa dışı bulunan, terör ve suç bağlantısı nedeniyle aranan kişilerle kayıp ya da çalınmış eşya ve belgeler için kullanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:18 Kaynak: AA

Polis, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini Kurutma Makinesinin İçine Atan Küçük Çocuğun Panik Anları Kameraya Yansıdı Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı

Son Dakika! ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yöneldi Mahallede Korku Saçıyorlardı: Köpekler Toplandı, Sahibi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:57:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]