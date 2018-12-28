AB'nin güçlendirilmiş Schengen sistemi yürürlüğe girdi
1 saat önce
Avrupa Birliği'nin terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi yürürlüğe girdi.
Avrupa Birliği
'nin terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi yürürlüğe girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:05
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