Son Dakika Haberleri: AB'nin güçlendirilmiş Schengen sistemi yürürlüğe girdi

AB'nin güçlendirilmiş Schengen sistemi yürürlüğe girdi

1 saat önce

Avrupa Birliği'nin terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi yürürlüğe girdi.

AB'nin güçlendirilmiş Schengen sistemi yürürlüğe girdi, System.String[]
Avrupa Birliği'nin terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi yürürlüğe girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:05 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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