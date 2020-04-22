AB'nin gündeminde 'yaz tatili' var - Son Dakika
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AB'nin gündeminde 'yaz tatili' var

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının gündeminde yaz tatili yoğun bir şekilde yer almaya başladı.

AB'nin gündeminde 'yaz tatili' var, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının gündeminde yaz tatili yoğun bir şekilde yer almaya başladı. AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu toplantılarında Covid-19 tedbirlerinin gölgesinde 'bu yaz vatandaşlar tatil yapabilecek mi' soruları AB'nin ana gündem maddesi haline geldi.

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gazeteciler yaklaşan yaz tatili öncesinde vatandaşların serbestçe AB ülkelerine ve AB dışına tatile gidip gidemeyeceklerini sordu. Avrupa basınında yer alan ve bazı AB üyesi ülkelerin yakın sınır komşusu ülkelerle kısıtlı yaz tatili müsaadelerine hazırlandığı haberleri üzerine gündeme gelen yaz tatili konusunda soruları yanıtlayan sözcü Eric Mamer, "Bu konu üye ülkelerin kendi inisiyatifinde olan bir konudur, üyelerimizi kendi aralarında bu konuda canlı bir diyaloğa davet ediyoruz. Biz de AB Komisyonu olarak bir yönerge hazırlıyoruz. Henüz detayları belli olmadı ancak bu konuda kesin olarak AB bir yönerge çıkaracak" dedi.

"TURİZM ÖNCELİKLİ BİR SEKTÖRDÜR"

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nda da turizm sektörü ele alındı. İç Pazardan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, AP Taşımacılık ve Turizm Komisyonu üyesi milletvekilleri ile bir araya geldi. Komisyon oturumunda Avrupa'yı derinden etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik zararın turizm sektörüne olan etkileri, sektöre yapılabilecek yardımlar ve AB üye ülkeleri arasında verimli bir koordinasyon konuları ele alındı.

AB Komiseri Breton, AP üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Turizm sektörünü korumalıyız. Turizm krizden en çabuk etkilenen sektör oldu. Muhtemelen en geç toparlanan sektör olacak. Bu nedenle çok güçlü bir cevap hazırlamalıyız. Turizm öncelikli bir sektördür. Var olan kaynaklarımızla azami destek vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AP ÜYELERİNDEN YAZ TATİLİ VURGUSU

Komisyon oturumunda konuşan AP milletvekilleri ise vatandaşların yaz tatili konusundaki sorularını dile getirerek alınacak önlemlerin yaz tatilinden önce alınması çağrısında bulundu. AP üyeleri birçok ailenin yaz tatili planı yaptığını hatta rezervasyonları bulunduğunu, birçoğunun da tatil yapıp yapamayacağını merak ettiklerini, bu nedenle AB Komisyonu'nun bir an evvel gereken hareket planını oluşturup açıklaması gerektiğini vurguladı.

Covid-19 salgını nedeniyle birçok AB üyesi ülke sınırlarını kapatmış durumda. Sadece önemli sektörlerde çalışanların sınırlardan geçmesine izin verildiği Avrupa Birliği'nde yaklaşan yaz tatiline kadar sınırların açılıp açılmayacağı merakla bekleniyor.

(İHA)

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:45 Kaynak: İHA

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