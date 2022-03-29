AB'nin ilaç düzenleyicisi İspanyol firmanın Kovid-19 aşısını değerlendirmeye aldı - Son Dakika
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AB'nin ilaç düzenleyicisi İspanyol firmanın Kovid-19 aşısını değerlendirmeye aldı

29.03.2022 15:51
AB'nin ilaç düzenleyicisi İspanyol firmanın Kovid-19 aşısını değerlendirmeye aldı

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), HIPRA'nın aşısının yetişkinlerde Kovid-19'a karşı takviye doz olarak kullanılmasının pazar onayı aşamasına başladığını duyurdu.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), HIPRA'nın aşısının yetişkinlerde Kovid-19'a karşı takviye doz olarak kullanılmasının pazar onayı aşamasına başladığını duyurdu.

EMA tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya merkezli HIPRA firmasının "PHH-1V" olarak da bilinen aşısının, halihazırda aşılanmış kişiler için takviye doz olarak değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu protein bazlı aşının Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen aşının oluşturduğu antikor düzeyi ile karşılaştırıldığı, ilk verilere göre aşının Omicron da dahil koronavirüsün varyantları üzerinde etkili olabileceği belirtildi.

EMA'nın aşılar ve ilaçlara ilişkin incelemeleri sonrası aldığı kararlar, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. Üyeler, sağlık sistemleri içinde uygulamalarına kendileri karar veriyor.

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Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Birliği, İspanya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin ilaç düzenleyicisi İspanyol firmanın Kovid-19 aşısını değerlendirmeye aldı - Son Dakika


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