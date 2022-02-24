AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi - Son Dakika
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AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi

24.02.2022 18:51
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı Spikevax'ı 6-11 yaş grubu için tavsiye etti.

Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı Spikevax'ı 6-11 yaş grubu için tavsiye etti.

EMA'dan yapılan açıklamada, Moderna'nın Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisiyle geliştirdiği aşının 6-11 yaş grubu için kullanım dozunun 12 yaş ve üzeri kişilere göre daha az olacağı ancak aşının aynı şekilde, dört hafta arayla iki kere yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yan etkilerinin enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, titreme, mide bulantısı, kusma, kol altında şişmiş veya hassas lenf düğümleri, ateş, kas ve eklem ağrısı olduğu, hafif veya orta düzeyde seyredip birkaç gün içinde düzeleceği bildirildi.

EMA, Moderna'nın Kovid-19 aşısına ocak 2021'de onay vermişti. Aşı şu ana kadar AB ülkelerinde 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılıyordu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech- Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretiliyor.???????

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Avrupa İlaç Ajansı, Avrupa Birliği, Moderna, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi - Son Dakika
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