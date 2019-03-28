Son Dakika Haberleri: AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexit süresi doluyor

AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexit süresi doluyor

1 saat önce

Brexit'i koşullu olarak erteleyen AB'nin Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanması için verdiği süre 29 Mart'ta dolacak.

AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexit süresi doluyor, System.String[]
Brexit'i koşullu olarak erteleyen AB'nin Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanması için verdiği süre 29 Mart'ta dolacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:37 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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