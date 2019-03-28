AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexit süresi doluyor
1 saat önce
Brexit'i koşullu olarak erteleyen AB'nin Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanması için verdiği süre 29 Mart'ta dolacak.
Brexit'i koşullu olarak erteleyen AB
'nin Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanması için verdiği süre 29 Mart'ta dolacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:37
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