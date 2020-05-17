AB'nin Irak Büyükelçiliğine LGBT bayrağı çekildi - Son Dakika

Irak'ta ilk defa Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliği tarafından, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) LGBT bayrağı göndere çekildi.

AB'nin Irak Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından LGBT bayrağının göndere çekildiği fotoğrafla birlikte, "Kanada ve İngiltere'nin Irak büyükelçilikleriyle birlikte 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü ve LGBT farkındalığı için bayrağı göndere çekiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşar Haddad, resmi bir kurum tarafından LGBT bayrağının göndere çekilmesine sert tepki gösterip eylemi kınadı.

Haddad, yaptığı yazılı açıklamada, bayrağın dikilmesini sorumsuz ve gayriresmi bir şekilde tanımlayarak, bu davranışla Irak'ın dini ve toplumsal değerlerine ilişkin kırmızı çizgilerin ihlal edildiğini kaydetti.

Söz konusu bayrak eylemiyle Bağdat halkının hislerinin incitildiğine dikkati çeken Haddad, "En kısa zamanda o bayrağın aşağı indirilmesi, özür dilenmesi ve bir daha yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haddad, "Ülkemizde LGBT bayrağının göndere çekilmesine izin vermiyoruz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar olayın takibinde kalmalılar." değerlendirmesinde bulundu.