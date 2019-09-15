Son Dakika Haberleri: AB'nin İsrail'deki ofisine saldırı
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AB'nin İsrail'deki ofisine saldırı

41 dakika önce

Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki ofisinin kapısına kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce spreyle slogan yazıldı.

AB'nin İsrail'deki ofisine saldırı, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki ofisinin kapısına kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce spreyle slogan yazıldı.

Yerel basında yer alan haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde yer alan AB ofisinin giriş kapısına İngilizce "Alman parası Yahudileri öldürür" ve "AB defol" yazıldığı belirtildi.

AB'nin İsrail ofisi sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırı anında misyon çalışanlarının ofiste olmadığı dile getirildi.

Gerekli önlemlerin alınması için İsrail Dışişleri ve güvenlik birimleriyle irtibat halinde olunduğu kaydedilen açıklamada, "AB ve görevlilerinin gözünü korkutmayı hedefleyen bu elim olay kınanmalıdır." ifadesine yer verildi

Polisten yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Avrupa Birliği, Tel Aviv, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:08 Kaynak: AA
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