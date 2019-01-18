Son Dakika Haberleri: AB'nin Kosova'ya Baskısı Artıyor

AB'nin Kosova'ya Baskısı Artıyor

27 dakika önce

Kosova'nın Sırbistan ürünlerine yüzde 100'lük gümrük vergisini uygulama kararı, Avrupa Birliği ile Kosova arasındaki ilişkilerde tansiyonun artmasına sebep oldu.

AB'nin Kosova'ya Baskısı Artıyor, System.String[]
Kosova'nın Sırbistan ürünlerine yüzde 100'lük gümrük vergisini uygulama kararı, Avrupa Birliği ile Kosova arasındaki ilişkilerde tansiyonun artmasına sebep oldu. AB, talebinde ciddi olduğunu göstermek için Kosova'ya, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ı gönderdi.

Kosova, Avrupa Birliğinin baskılarına rağmen Sırbistan'a yüzde 100'lük gümrük vergisi uygulamaya devam ediyor. Kosova'nın uluslararamasın örgütlere üyeliğine engeller oluşturan Sırbistan'a misilleme olarak alınan bu kararın kaldırılmasını talep eden AB'ye Kosova şimdiye kadar kulak vermedi. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, AB yetkililerine, Sırbistan'ın Kosova'yı tanımadıkça ek gümrük vergisini yürürlükten kaldırmayacağı yanıtını verdi.

Kosova direnmeye devam ediyor

AB, talebinde ciddi olduğunu göstermek için Kosova'ya, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ı gönderdi. Hahn, Kosova başbakanlık binasında Başbakan Ramush Haradinaj ile bir araya geldi. Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararı, görüşmenin ana gündem maddesini teşkil etti. AB yetkilisi Johannes Hahn'ın, basına kapalı yapılan görüşmede, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilere zarar vermesi nedeniyle Kosova hükümetinin ek vergi kararını derhal iptal etmesini tekrar talep ettiği öğrenildi. Kosova Başbakanı Haradinaj'ın AB tarafından artan baskılar üzerine nasıl bir değerlendirme yaptığı açıklanmadı.

Hahn ile Haradinaj kameralar karşısına çıkmadı. Hahn Priştine'den Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu.

Öte yandan ABD ise Sırbistan'dan ithal edilen ürünlere uygulanan ek gümrük vergisinin bir an önce kaldırılması yönünde Kosova hükumetine talepte bulundu. ABD yönetimi, Haradinaj hükumetine baskılarını artırıyor. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Kosova, Politika
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