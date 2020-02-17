AB'nin kritik internet düzenlemesi kararı öncesi Facebook CEO'su Zuckerberg Avrupa Komisyonu'nda

Sosyal medya devi Facebook 'un tepe yöneticisi Mark Zuckerberg , Avrupa Birliği 'nin kişisel veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni düzenlemeleri açıklamasından önce Brüksel 'de AB Komisyonu üyeleri ile görüştü.

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