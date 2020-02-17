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AB'nin kritik internet düzenlemesi kararı öncesi Facebook CEO'su Zuckerberg Avrupa Komisyonu'nda
7 saat önce
Sosyal medya devi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği'nin kişisel veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni sert düzenlemeleri açıklamasından önce Brüksel'de AB Komisyonu üyeleri ile görüştü. Zuckerberg yeni düzenlemelere ihtiyacı olduğunu savunuyor
Sosyal medya devi Facebook'un tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, Avrupa Birliği'nin kişisel veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni düzenlemeleri açıklamasından önce Brüksel'de AB Komisyonu üyeleri ile görüştü.
Komisyonun ayrıca gelecek günlerde yapay zeka stratejisini açıklaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:49
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