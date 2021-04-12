AB'nin kriz dönemlerinde sağladığı ürünlere KDV muafiyeti önerisi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ve organları tarafından kriz döneminde sağlanan hayati öneme sahip ürün ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulmalarını önerdi.

Komisyon'un Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu önerinin, "doğal afetler ve halk sağlığıyla ilgili acil durumlar gibi krizlere yanıt vermek için kamu yararına kullanılan AB kaynaklarının verimliliğini en üst düzeye çıkarma" amacıyla yapıldığı belirtildi.