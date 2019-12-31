Son Dakika › Dünya › AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası - Son Dakika Dünya
AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası
6 saat önce
Mülteci akınını önlemek için Türkiye ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini Libya ile de uygulamaya çalışan Avrupa Birliği'nin bu ülkeye gönderdiği yüz milyonlarca euroluk fonun milis güçlerin eline geçtiği iddia edildi
Mülteci akınını önlemek için Türkiye ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini Libya ile de uygulamaya çalışan Avrupa Birliği'nin bu ülkeye gönderdiği yüz milyonlarca euroluk fonun milis güçlerin eline geçtiği iddia edildi.
AB, Akdeniz üzerinden 'umuda yolculuğun' başlangıç noktası Libya'ya milyonlarca euro mali destek gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:35
Son Dakika Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti