AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası - Son Dakika Dünya

AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası

6 saat önce

Mülteci akınını önlemek için Türkiye ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini Libya ile de uygulamaya çalışan Avrupa Birliği'nin bu ülkeye gönderdiği yüz milyonlarca euroluk fonun milis güçlerin eline geçtiği iddia edildi

AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası, System.String[]

Mülteci akınını önlemek için Türkiye ile yaptığı anlaşmanın bir benzerini Libya ile de uygulamaya çalışan Avrupa Birliği'nin bu ülkeye gönderdiği yüz milyonlarca euroluk fonun milis güçlerin eline geçtiği iddia edildi.


AB, Akdeniz üzerinden 'umuda yolculuğun' başlangıç noktası Libya'ya milyonlarca euro mali destek gönderdi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:35 
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