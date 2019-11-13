Son Dakika Haberleri: AB'nin müstakbel genişleme komiseri Macar Varhelyi'n Orban'a sadakati Türkiye'ye olumlu yansır mı?
Son Dakika Dünya AB'nin müstakbel genişleme komiseri Macar Varhelyi'n Orban'a sadakati Türkiye'ye olumlu yansır mı? - Son Dakika Dünya

AB'nin müstakbel genişleme komiseri Macar Varhelyi'n Orban'a sadakati Türkiye'ye olumlu yansır mı?

8 saat önce

Geçtiğimiz Perşembe günü Avrupa Birliği'nin yeni Komisyon Başkanı olacak olan Ursula von der Leyen ekibinin genişlemeden sorumlu komiser adayının Macaristan AB Büyükelçisi Oliver Varhelyi olacağını doğruladı. Avrupa Parlamento da onaylarsa Ankara'nın müzakerelerdeki muhatabı Varhelyi olacak.

AB'nin müstakbel genişleme komiseri Macar Varhelyi'n Orban'a sadakati Türkiye'ye olumlu yansır mı?, System.String[]

Geçtiğimiz Perşembe günü Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Komisyon Başkanı olacak olan Ursula von der Leyen ekibinin genişlemeden sorumlu komiser adayının Macaristan AB Büyükelçisi Oliver Varhelyi olacağını doğruladı.


Varhelyi'nin görev mektubunda Arnavutluk'un ve Kuzey Makedonya'nın AB hedefinden vazgeçmesine müsaade edilmeyeceği ve Avrupa'nın radarında tutulacağı açıkça belirtildi.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:31 
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