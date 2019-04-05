Son Dakika Haberleri: AB'nin Nükleer Enerji Üretimi Son 7 Yılda Yüzde 10 Azaldı

AB'nin Nükleer Enerji Üretimi Son 7 Yılda Yüzde 10 Azaldı

1 saat önce

AB ülkelerinde nükleer enerji üretimi son 7 yılda yüzde 10 azaldı. AB’de nükleer enerjinin yarısını tek başına Fransa üretiyor. Türkiye’de ise ilk nükleer enerji santralinin temeli atılırken henüz üretime geçmedi. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre AB ülkelerinde nükleer ısı üretimi son yıllarda kademeli olarak azalıyor. 2010 yılında tüm AB ülkelerinde toplam 234 bin […]The post AB’nin nükleer enerji üretimi son 7 yılda yüzde 10 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

AB'nin Nükleer Enerji Üretimi Son 7 Yılda Yüzde 10 Azaldı, System.String[]
AB ülkelerinde nükleer enerji üretimi son 7 yılda yüzde 10 azaldı. AB'de nükleer enerjinin yarısını tek başına Fransa üretiyor. Türkiye'de ise ilk nükleer enerji santralinin temeli atılırken henüz üretime geçmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre AB ülkelerinde nükleer ısı üretimi son yıllarda kademeli olarak azalıyor. 2010 yılında tüm AB ülkelerinde toplam 234 bin 583 ktoe (bin ton eşdeğer petrol) üretilirken bu sayı 2017 yılında 210 bin 726 ktoe'ye geriledi. Bu da üretilen nükleer ısının yüzde 10 azaldığını gösteriyor.

2017 verilerine göre AB ülkelerinde üretilen nükleer ısının dağılımına bakıldığında ise Fransa'nın tek başına bunun yarısını (yüzde 49.2) ürettiği ortaya çıkıyor. Bu ülkeyi Almanya (yüzde 9.3), İsveç (yüzde 7.6), İspanya (yüzde 7.2) ve İngiltere (yüzde 7.2) takip ediyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:51 

Fransa, Avrupa Birliği, Sektörel
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