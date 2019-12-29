AB'nin otomotiv ithalatının 5'te biri Türkiye'den; otomotiv Avrupa ile en büyük ticaret sektörü

Türkiye'nin 'yerli ve milli' otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı. Uluslararası bir çok otomobil firması Türkiye'de üretim yapıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal ettiği 5 otomobilden birisi Türkiye'den gidiyor. Otomotiv; Türkiye ile AB arasındaki en büyük ticaret sektörü konumunda.



Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre 2018 yılında 28 AB ülkesinin otomobil ithalatına bakıldığında ilk sırada yüzde 21 ile Japonya geliyor. İkinci sırada ise yüzde 19 ile Türkiye var. Bu da AB'nin ithal ettiği 5 araçtan 1'inin Türkiye'den gittiğini gösteriyor. Türkiye 2016 yılında bu alanda ilk sırada yer almıştı.Bu veriler otomotiv firmasının ülkesini değil; araçların hangi ülkede üretildiğini gösteriyor.