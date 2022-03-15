AB'nin Pekin Büyükelçisi Chapuis, Çin'e Ukrayna'yı desteklemesi çağrısında bulundu - Son Dakika

Avrupa Birliğinin (AB) Pekin Büyükelçisi Nicolas Chapuis, Çin'e, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın yanında olması ve savaşı bitirmek için Avrupa'ya destek vermesi çağrısı yaptı.

Merkezi Pekin'de bulunan Çin ve Küreselleşme Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği yuvarlak masa toplantısında konuşan Büyükelçi Chapuis, "Burada sözde tarafsızlık olamaz. Çinli dostlarımızı saldırganın adını koymaya ve mağdurun yanında olamaya çağırıyoruz." dedi.

Chapius, Çin'in savaşı bitirmeye yönelik çabalarda Avrupa'yı desteklemesini beklediklerini belirtti.

Pekin yönetimi, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcüklerini kullanmaktan ve Moskova'yı kınamaktan kaçınıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 14 Mart'ta İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini ifade etmişti.

Öte yandan Çinli yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Savaşı için Çin'den askeri donanım yardımı talep ettiğine ilişkin iddiaları yalanlamıştı.