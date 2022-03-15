AB'nin Pekin Büyükelçisi Chapuis, Çin'e Ukrayna'yı desteklemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AB'nin Pekin Büyükelçisi Chapuis, Çin'e Ukrayna'yı desteklemesi çağrısında bulundu

15.03.2022 21:00
AB'nin Pekin Büyükelçisi Chapuis, Çin'e Ukrayna'yı desteklemesi çağrısında bulundu

Avrupa Birliğinin (AB) Pekin Büyükelçisi Nicolas Chapuis, Çin'e, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın yanında olması ve savaşı bitirmek için Avrupa'ya destek vermesi çağrısı yaptı.

Avrupa Birliğinin (AB) Pekin Büyükelçisi Nicolas Chapuis, Çin'e, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın yanında olması ve savaşı bitirmek için Avrupa'ya destek vermesi çağrısı yaptı.

Merkezi Pekin'de bulunan Çin ve Küreselleşme Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği yuvarlak masa toplantısında konuşan Büyükelçi Chapuis, "Burada sözde tarafsızlık olamaz. Çinli dostlarımızı saldırganın adını koymaya ve mağdurun yanında olamaya çağırıyoruz." dedi.

Chapius, Çin'in savaşı bitirmeye yönelik çabalarda Avrupa'yı desteklemesini beklediklerini belirtti.

Pekin yönetimi, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcüklerini kullanmaktan ve Moskova'yı kınamaktan kaçınıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 14 Mart'ta İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares Bueno ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna'daki krizin tarafı olmadığını, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmek istemediğini ifade etmişti.

Öte yandan Çinli yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Savaşı için Çin'den askeri donanım yardımı talep ettiğine ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

YORUMLAR
500
Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi Jens Stoltenberg, Çin'den Rusya'yı kınamasını ve Ukrayna'nın işgaline destek olmamasını istedi Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin Pekin Büyükelçisi Chapuis, Çin'e Ukrayna'yı desteklemesi çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 21:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: AB'nin Pekin Büyükelçisi Chapuis, Çin'e Ukrayna'yı desteklemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement