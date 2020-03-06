AB'nin Poseidon Harekatı Komandosu: "Sığınmacıları denize bırakın" - Son Dakika
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AB'nin Poseidon Harekatı Komandosu: "Sığınmacıları denize bırakın"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in "Poseidon Harekatı" Komandosu, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne, "bu kişileri yeniden denize bırakmasını" emretti.

AB'nin Poseidon Harekatı Komandosu:

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in "Poseidon Harekatı" Komandosu, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne, "bu kişileri yeniden denize bırakmasını" emretti.

Türkiye'nin sığınmacılara sınırlarını açmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyenlerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor.

Danimarka devlet radyo ve televizyon yayıncısı DR'deki habere göre, sığınmacıların AB'nin dış sınırlarında tutulması için Frontex tarafından yönetilen "Poseidon Harekatı Komandosu", sığınmacılara yönelik insanlık dışı ve acımasız kararlar aldı.

Frontex'in "Poseidon Harekatı"nda görevli Danimarkalı ekibin, Yunanistan'da incelemelerde bulunan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen'e aktardığı bilgilere göre, "Poseidon Harekatı" komandosu, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışan ancak olumsuz şartlar nedeniyle Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'nce kurtarılan 33 sığınmacının "denize geri bırakılması" emrini verdi.

"Sığınmacıları botlarına bindirip denize bırakın"

Yunan komando, Danimarka Sahil Güvenlik ekibine, kurtardıkları sığınmacılar için "Botlarına bindirip, denize bırakın ve deniz sınırından dışarıya çıkartın." emrini verdi.

Danimarkalı ekip ise emrin, hayatlarını tehlikeye atacağı gerekçesiyle sığınmacıları, Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda limana bıraktı.

Savunma Bakanı Bramsen, Danimarkalı personelin verdiği karardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bramsen, Danimarka'nın Frontex'e desteğini "Challenger" tipi uçak, çadır, halı ve jeneratörle artırabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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