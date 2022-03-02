AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi

02.03.2022 15:21
AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe soktu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB içindeki yayınlarını yasaklama kararını yürürlüğe soktu.

AB Konseyi, Rus medya kuruluşlarının İngilizce, Almanca, Fransızca ile İspanyolcayı da içeren yayınlarının " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve AB karşıtı dezenformasyon ile bilgi manipülasyonu" sona erene kadar yasaklandığını duyurdu.

Yasak kararı AB Resmi Gazetesi'nde de yayımlandı. Kararda, bu kuruluşların kablo, uydu, IPTV, internet hizmet sağlayıcıları, internet video paylaşım platformları ve uygulamaları dahil her türlü mecrada yasaklandığı bildirildi.

Konseyin açıklamasında, "Rusya'nın sistematik bir uluslararası dezenformasyon kampanyası yürüttüğü, komşu ülkelerle ilgili gerçekleri çarpıttığı, bu ülkelerde istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı" belirtildi.

Rusya'nın dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları kapsamında özellikle seçim dönemlerinde Avrupa'daki siyasi partileri, sivil toplumu, etnik azınlıkları, mültecileri ve demokratik kurumları hedef aldığı ifade edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yasaklı Rus medya kuruluşlarının yayınlarının güvenliğe ve kamu düzenine doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Borrell, daha önce RT'nin editöryal yönetimine yaptırım getirdiklerini hatırlatarak, Rus devletinin kontrolü altındaki basın kuruluşlarının faaliyetlerini hedef almanın AB açısından gerekli olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
AB, Rus bankalarını SWIFT'ten atıyor AB, Rus bankalarını SWIFT'ten atıyor Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu

Avrupa Birliği, Russia Today, Medya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement