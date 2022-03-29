AB'nin sağlık yetkilisi, Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AB'nin sağlık yetkilisi, Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu

29.03.2022 20:19
AB'nin sağlık yetkilisi, Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19 salgınının sürdüğünü, bazı üye ülkelerde vaka sayılarının arttığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19 salgınının sürdüğünü, bazı üye ülkelerde vaka sayılarının arttığını söyledi.

Kyriakides, AB sağlık bakanlarının Ukrayna savaşının sağlık boyutunu ele aldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakanların Ukraynalı yetişkin ve çocuklara yönelik Kovid-19 dahil çeşitli hastalıklara karşı aşılama ihtiyacını tartıştığını belirten Kyriakides, AB'nin Ukraynalı mülteciler için yeterli aşıya sahip olduğunu belirtti.

Kyriakides, AB nüfusunun yüzde 72'sinden fazlasının tam aşılandığını, yüzde 52'sinin takviye doz aldığını ancak 100 milyondan fazla Avrupalının hala aşılanmadığını veya yalnızca kısmen aşılandığını ifade etti.

Bu durumun Ukraynalı mültecilerin gelişiyle yeni bir krize yol açabileceği uyarısında bulunan Kyriakides, bazı üye ülkelerde enfeksiyonların yeniden yükselişte olduğunu vurguladı.

Kyriakides, salgının henüz bitmediğine ve çoğu AB ülkesinin endemi aşamasına geçerek kısıtlamaları kaldırdığına işaret ederek, "Rahatlamaya yer yok." dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan AB ülkelerine girenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor Ukrayna'dan AB ülkelerine girenlerin yarısı çocuklardan oluşuyor AB ve ABD, Rusya yaptırımlarında kararlı AB ve ABD, Rusya yaptırımlarında kararlı

Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin sağlık yetkilisi, Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 20:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: AB'nin sağlık yetkilisi, Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement