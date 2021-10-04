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AB'nin Sahel Temsilcisi Re'den Mali Cumhurbaşkanı Goita'ya ziyaret - Son Dakika

AB'nin Sahel Temsilcisi Re'den Mali Cumhurbaşkanı Goita'ya ziyaret

04.10.2021 00:24
AB'nin Sahel Temsilcisi Re'den Mali Cumhurbaşkanı Goita'ya ziyaret, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) Sahel Özel Temsilcisi Emanuela C. Del Re, Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Sahel Özel Temsilcisi Emanuela C. Del Re, Mali'de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından kabul edildi.

Re, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Goita ile son dönemde ortaya çıkan bölgesel endişeleri ele aldıklarını belirtti.

Sadece sorunlar değil aynı zamanda fırsatların da konuşulduğunu ifade eden Re, görüşmede, AB'nin Mali'nin yanında olduğunu da yinelediğini vurguladı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin yakında Mali'de konuşlanacağına dair iddialar, Fransa ve AB ülkelerini harekete geçirmişti.

Halihazırda 2012'den bu yana Sahel'de askeri operasyonlar yürüten Fransa, Rusya'nın bölgedeki varlığına şiddetle karşı çıkarken, İngiltere ve AB de Wagner'in varlığından endişe duyduğunu açıklamıştı.

Barkhane sonrası Avrupa Görev Gücü'nün sorumluluğu artacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de yürüttükleri Barkhane Operasyonu'nu, gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Mali'de Barkhane sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan Takuba Görev Gücü'nün daha etkin olması hedefleniyor.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev Gücü'nde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Fransa, 2013'ün başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı.

Sahel'de Wagner dönemi başlayabilir

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

İddialar yalanlanmadı

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.

Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Fransa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin Sahel Temsilcisi Re'den Mali Cumhurbaşkanı Goita'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'nin Sahel Temsilcisi Re'den Mali Cumhurbaşkanı Goita'ya ziyaret - Son Dakika
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