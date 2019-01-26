AB'nin seçim çağrısına Venezuela'dan yanıt
1 saat önce
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor.
Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza, Avrupa Birliği
'nin seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:38
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