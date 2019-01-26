Son Dakika Haberleri: AB'nin seçim çağrısına Venezuela'dan yanıt

AB'nin seçim çağrısına Venezuela'dan yanıt

1 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor.

AB'nin seçim çağrısına Venezuela'dan yanıt, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:38 

Avrupa, Dışişleri Bakanı, Venezuela, Avrupa Birliği, Ekonomi
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