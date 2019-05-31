AB'nin sigara üretimi düştü
1 saat önce
AB üyesi ülkelerin toplam sigara üretimleri 2017 yılında gerileyerek 487 milyar adete indi.
AB
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38
üyesi ülkelerin toplam sigara üretimleri 2017 yılında gerileyerek 487 milyar adete indi.
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