Son Dakika Haberleri: AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor
Son Dakika Dünya AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor

AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor

1 saat önce

Kuzey Makedonyalı siyasi parti liderleri, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasına dair verilen ret kararının ardından 12 Nisan’da erken seçime gidilmesinde uzlaştı.

AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor, System.String[]

Kuzey Makedonya'da siyasi parti liderleri, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlamasına dair verilen ret kararının ardından 12 Nisan'da erken seçime gidilmesinde uzlaştı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde AB liderlerinden oluşan bir grup, Balkan ülkelerinde Rusya ve Çin'in etkisinin arttığı gerekçesiyle, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyeliği müzakerelerinin başlamasına onay vermedi.

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Avrupa Birliği, Makedonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:46 
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