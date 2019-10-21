AB'nin tam üyelik müzakere kapısını kapattığı Kuzey Makedonya erken seçime gidiyor
1 saat önce
Kuzey Makedonyalı siyasi parti liderleri, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasına dair verilen ret kararının ardından 12 Nisan’da erken seçime gidilmesinde uzlaştı.
Kuzey Makedonya'da siyasi parti liderleri, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlamasına dair verilen ret kararının ardından 12 Nisan'da erken seçime gidilmesinde uzlaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde AB liderlerinden oluşan bir grup, Balkan ülkelerinde Rusya ve Çin'in etkisinin arttığı gerekçesiyle, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyeliği müzakerelerinin başlamasına onay vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı