Son Dakika Haberleri: AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi
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AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi

26 dakika önce

28 üyeli AB'de geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle ticarette en çok kullanılan para birimi olan dolar, euroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.

AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi, System.String[]

28 üyeli AB'de geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle ticarette en çok kullanılan para birimi olan dolar, euroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15 
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