AB'nin ticaretinde doların konumu güçlendi
26 dakika önce
28 üyeli AB'de geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle ticarette en çok kullanılan para birimi olan dolar, euroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.
28 üyeli AB'de geçen yıl Birlik üyesi olmayan ülkelerle ticarette en çok kullanılan para birimi olan dolar, euroya göre yüzde 4 daha fazla tercih edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15
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