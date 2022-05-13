AB: İran ile nükleer anlaşma için müzakereler yeniden başladı - Son Dakika
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AB: İran ile nükleer anlaşma için müzakereler yeniden başladı

13.05.2022 09:55
AB: İran ile nükleer anlaşma için müzakereler yeniden başladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin iki aylık aranın ardından yeniden başladığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin iki aylık aranın ardından yeniden başladığını bildirdi.

Borrell, Almanya'da devam eden G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekibinin kıdemli diplomatlarından Enrique Mora'nın, İran'da yaptığı görüşmelerden Brüksel'e dönerken Almanya'nın Frankfurt kentinde havalimanında Alman polisince bir süre alıkonulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Borrell, olayın sona erdiğini, Mora'nın uçağa bindiğini ve programına göre seyahatine devam ettiğini aktardı.

Borrell, "Önemli olan Mora'nın İran'daki misyonunun sonucu. Beklendiğinden daha iyi gitti. Müzakereler durmuştu ama şimdi yeniden başladı. Dolayısıyla seyahati çok verimliydi." diye konuştu.

İran nükleer anlaşmasının koordinatörü olan AB adına Viyana'da aylarca süren müzakereleri yürüten AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı Mora, Viyana müzakerelerinin bir süre önce çıkmaza girmesi nedeniyle İranlı yetkililerle diplomatik görüşmeler için hafta başında Tahran'a gitmişti.

Mora, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alman polisinin kendisini ve iki üst düzey Avrupalı diplomatı hiçbir gerekçe göstermeden bir süre alıkoyduğunu bildirmişti.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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