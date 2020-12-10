"AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı , yarın başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmede, adını vermediği bazı birlik üyelerinin, Türkiye 'ye yaptırım uygulanmasından rahatsız olduğunu söylerken Yunanistan 'ın, sürekli masadan kaçtığını dile getirdi

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