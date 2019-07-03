AB'nin yeni başkan adayları
44 dakika önce
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, uzun müzakereler sonunda temel kurumların başkanları üzerinde anlaşma sağladı.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:27
üyesi ülkelerin liderleri, uzun müzakereler sonunda temel kurumların başkanları üzerinde anlaşma sağladı.
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