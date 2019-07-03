Son Dakika Haberleri: AB'nin yeni başkan adayları
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AB'nin yeni başkan adayları

44 dakika önce

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, uzun müzakereler sonunda temel kurumların başkanları üzerinde anlaşma sağladı.

AB'nin yeni başkan adayları, System.String[]
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, uzun müzakereler sonunda temel kurumların başkanları üzerinde anlaşma sağladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:27 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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