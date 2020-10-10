Avrupa Birliği Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sabadell Jose, başkent Trablus'ta görevine başladı.
Büyükelçi Jose, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından yönetilen İnsani Hava Hizmeti'ne (UNHAS) ait uçakla Trablus'a indiğini açıkladı.
Libya'da iç savaş nedeniyle, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve BM Libya Misyonu gibi az sayıda yabancı misyon bulunuyor.
Libyalı yetkililer, yabancı misyonların Trablus'ta yeniden görevine başlaması için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlandığını duyurmuş ve ülkeye davet etmişti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AB'nin yeni Libya Büyükelçisi Sabadell Jose Trablus'ta görevine başladı - Son Dakika