AB'nin yeni Libya Büyükelçisi Sabadell Jose Trablus'ta görevine başladı - Son Dakika

Libyalı yetkililer, yabancı misyonların Trablus'ta yeniden görevine başlaması için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlandığını duyurmuş ve ülkeye davet etmişti.

Libya'da iç savaş nedeniyle, Türkiye 'nin Trablus Büyükelçiliği ve BM Libya Misyonu gibi az sayıda yabancı misyon bulunuyor.

Büyükelçi Jose, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından yönetilen İnsani Hava Hizmeti'ne (UNHAS) ait uçakla Trablus'a indiğini açıkladı.

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