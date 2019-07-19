AB'nin yeni patronu kaçak göçle sert mücadele istedi

BİLD'e konuşan Ursula von der Leyen
, AB üyesi ülkelerin mülteci alımını belirleyen ve mültecilerin ilk ayak bastığı Avrupa
ülkesinde kalmasını öngören Dublin sözleşmesini, Akdeniz
ülkeleri yararına değiştirmek istediğini söyledi. Dublin sözleşmesindeki hatalı yapıya dikkat çeken von der Leyen, "Ben bir mültecinin ilk ayak bastığı Avrupa ülkesinde kalmasını şart koşan Dublin sözleşmesini bir türlü anlayamadım. Mülteci göçü ya karayolu ya da deniz yolu üzerinden geliyor. Biz dış sınırlarımızda istikrarı, haritadaki konumları nedeniyle çok büyük yük altında olan üye ülkelere yeterli yardım yaparsak sağlayabiliriz" dedi. AB sınırlarının çok daha sıkı kontrol altına alınmasını, kaçak göçe karşı daha sert mücadele edilmesi gerektiğini de kaydeden von der Leyen, mülteci göçünün önüne geçebilmek için, göç veren ülkelere yatırım yapmak, terör ve yoksullukla mücadele etmek gerektiğini söyledi.
KİMSE MÜKEMMEL DEĞİL
Kasım ayında göreve başlayacak olan von der Leyen, Polonya
, Macaristan
gibi Doğu ve Orta Avrupa
ülkelerinde hukuk devleti açığıyla ilgili ise anlayış gerektiğini belirterek "Kimse mükemmel değil" dedi. AB Komisyonu Polonya'da yargı bağımsızlığını tehlikede görüyor. Bu tartışmaların sert yürütülmesine karşı uyarılarda bulunan von der Leyen, "Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde tam kabul edilmedikleri duygusu hakim. Tartışmayı şimdi olduğu gibi sert şekilde sürdürmeye devam edersek, bu ülkeler ve insanların sanki her şeyi eleştiriyormuş düşüncesine kapılmasını sağlarız" dedi