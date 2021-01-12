AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı - Son Dakika

AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı

12.01.2021 00:31
AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), birliğin Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

OLAF ve Frontex'ten yapılan açıklamalarda soruşturma başlatıldığı doğrulandı ancak ayrıntı verilmedi. Her iki kurum da soruşturma açılmasının mutlaka yasalara karşı gelindiği anlamı taşımayacağını, bu tür uygulamaların iyi yönetim için yapılan çalışmalar arasında yer aldığını vurguladı.

İnternet sitesi Politico'nun haberinde ise OLAF müfettişlerinin merkezi Polonya'da bulunan Frontex çalışanlarıyla geçen ayın başından beri görüşmeler yaptığı belirtildi. Müfettişlerin soruşturduğu taciz ve görevi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle çok üst seviyedeki bir görevli dahil bazı Frontex çalışanlarının görevden ayrıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Ege Denizi'nde botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin, uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmeleri de araştırılıyor.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde haberler yer almıştı.

Brüksel merkezli "EU Observer" internet sitesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuştu.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex Genel Merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex'in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel'in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Frontex ile ilgili suçlamaların artması üzerine AB Ombudsman Kurumu da ajans hakkında soruşturma başlatmıştı. AB Komisyonunun ajanstan sorumlu üyesi Ylva Johansson da Frontex yönetimini kasımda acil toplantıya çağırmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Sahil Güvenlik, Avrupa Birliği, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu ABD'de kaos büyüyor! 50 eyaletin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi
Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık         
00:22
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi         
00:16
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu         
23:43
Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü         
23:15
Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi         
22:59
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 00:57:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei