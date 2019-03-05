AB'nin Yüzde 39'u Oturarak Çalışıyor
1 saat önce
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), AB vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine ilişkin 2017 verilerini yayınladı.
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), AB
vatandaşlarının iş yerinde çalışma şekillerine ilişkin 2017 verilerini yayınladı. Buna göre, AB'de çalışanların yüzde 39'u ofiste ya da araçlarda oturarak görev yaparken, yüzde 30'u az fiziksel güç gerektiren işlerde çalıştı. Öğretmenler ve mağaza çalışanları gibi yüzde 20'lik bir kesim ayakta iş yaparken, AB vatandaşlarının yüzde 11'i inşaat, yükleme ve kazma gibi ağır fiziksel güç gerektiren işler yaptı.
AB içinde oturarak çalışan oranının en yüksek olduğu ülkeler Hollanda
(yüzde 55), Almanya
(yüzde 54) ve Lüksemburg
(yüzde 52) şeklinde sıralandı. İspanya
(yüzde 43) ile Romanya
(yüzde 36) ayakta çalışanların yoğunlaştığı ülkeler olarak öne çıkarken, yoğun emek gerektiren işlerde çalışanların yüksek olduğu ülkeler Yunanistan
(yüzde 22) ve Polonya
(yüzde 16) oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:05
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