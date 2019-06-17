AB nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
31 dakika önce
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:33
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Amacımız İran
nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak" dedi.
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