Son Dakika Haberleri: AB nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

AB nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor

31 dakika önce

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak" dedi.

AB nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor, System.String[]
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Amacımız İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmaya devam edilmesini sağlamak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:33 
İran, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var Son Dakika! Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:04:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]