AB, nükleer müzakerelere "dış etkenler" nedeniyle verilen aranın kısa sürmesini umuyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Viyana'da yaklaşık 11 aydır süren İran nükleer müzakerelerinde "dış etkenler" nedehiyle ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek, "Bütün müzakere heyetiyle bu durumun üstesinden gelebilmek için çalışacağım. Ne kadar erken o kadar iyi. Geri dönüp müzakereleri başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. (Bu aranın) çok çok kısa süreceğini umuyorum." dedi.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla 11 ayı aşkın süredir devam eden görüşmelere ara verildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in müzakerelere dış etkenler nedeniyle ara verileceğini açıklamasının ardından Viyana'daki müzakerelerin koordinatörlüğünü yürüten Mora, açıklamalarda bulundu.

Mora, müzakerelere ilişkin gelinen noktada ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek, görüşmelerde bütün tarafların uzlaşma ruhu içinde hareket ettiklerini, özellikle İran ve ABD'nin her zaman çok yapıcı, çok olumlu bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

"Müzakerelere ilişkin olumlu ruhu korumak için ara"

Nerdeyse sonuca yaklaşıldığını, anlaşma metninde yer alması gereken her hususun büyük çoğunlukla tamamlandığını belirten Mora, "Müzakerenin dip notlarında dahi sona geldiğimizi ifade edebilirim. Düşünün ne kadar avantajlı durumdayız. Yani tam olarak bu ruhu, bu iyi ruhu, bu iyi atmosferi korumak, sürdürmek için, ara vermek iyidir." diye konuştu.

Mora, "Bütün müzakere heyetiyle bu durumun üstesinden gelebilmek için çalışacağım. Ne kadar erken o kadar iyi. Geri dönüp müzakereleri başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. (Bu aranın) Çok çok kısa süreceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

"Anlaşmanın sağlanamamasında tek neden Rusya değil"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da anlaşmada sona gelinememesinin tamamen Rusya'ya bağlı olmadığını, farklı konularında olduğunu, bu hususların çözüne kavuşturulması için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu savundu.