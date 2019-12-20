"AB Odaklı Proje Yazma ve Hazırlama" eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'AB Odaklı Proje Yazma ve Hazırlama' eğitimi düzenlendi - Son Dakika

"AB Odaklı Proje Yazma ve Hazırlama" eğitimi düzenlendi

6 saat önce

Fırat Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesine yönelik "AB Odaklı Proje Yazma ve Hazırlama" eğitimi verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediyesine yönelik "AB Odaklı Proje Yazma ve Hazırlama" eğitimi verildi.


Fırat Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda düzenlenen programda, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya ili ilçe belediyelerinin proje personelinden oluşan ekibe Eğitmen Filiz Hösükoğlu tarafından 4 gün süre ile AB Odaklı Proje Yazma ve Hazırlama konusu anlatıldı. Personelle bir araya gelen Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, eğitim programının Malatya'nın ulusal ve uluslararası fon ve kaynaklardan aldığı payın artırılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Eğitim programı kapsamında belediye personeline çeşitli fon ve kaynakların tanıtımları yapılarak ortak seçilen bir fon için proje hazırlandı" dedi.


Yoğunlu, 16 kişilik ekibin 4'er gruplar halinde proje hazırlamaları ve sunmaları sağlanarak interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitimin Malatya'nın proje hazırlama kapasitesinin artırılması açısından faydalı olacağını ifade ederek, Fırat Kalkınma Ajansı öncülüğünde benzer çalışmaları devam ettirmek istediklerini söyledi.


Benzer eğitimlerin bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya hizmet edeceğini kaydeden Yoğunlu, "Sizlerin bu konulardaki kapasitenizin yüksek olması ilçelerimize, ilimize ve bölgemize daha fazla kaynağın getirilmesi, projelerin daha iyi tasarlanması, kurgulanması ve daha iyi uygulanması anlamına gelecek. Biz de sizlere bu konudaki ihtiyaçlarınızı, kapasitenizi arttırmaya yönelik olarak bu programı düzenledik. İlk olarak Malatya'da böyle bir program gerçekleştirdik. Ben faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Programın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi. Eğitmen Filiz Hösükoğlu ise çok verimli bir eğitim programı geçirdiklerinin altını çizerek, programı düzenlemelerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ajans çalışanlarına teşekkür etti.


Eğitim programına katılan belediye personelleri de eğitim programının kendileri için çok faydalı geçtiğini ifade ettiler. - MALATYA

Avrupa Birliği, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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