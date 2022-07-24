AB Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı - Son Dakika
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AB Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı

24.07.2022 00:17
AB Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yapıldığı bildirilen saldırıları kınadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yapıldığı bildirilen saldırıları kınadığını duyurdu.

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AB, Rusya'nın Odesa limanına yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Borrell ayrıca, "İstanbul anlaşmalarının imzalanmasından bir gün sonra hububat ihracatı için çok önemli bir hedefin vurulması Rusya'nın uluslararası hukuk ve taahhütleri tamamen göz ardı ettiğini bir kez daha gösteriyor ve özellikle kınanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ukraynalı yetkililer Odessa Limanı'na Rus güçlerce füze atıldığını duyurmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı - Son Dakika

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