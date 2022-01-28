AB Ombudsmanı'ndan AB Komisyonu için "kötü yönetim" değerlendirmesi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Ombudsmanı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pfizer CEO'su Albert Burla ile telefon mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirdi.

Von der Leyen, nisan ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda, Burla ile Kovid-19 aşılarının satın alınması konusunda telefonda mesajlaştıklarını söyledi.

Bunun üzerine bir internet sitesinin muhabiri, bilgi edinme hakkı çerçevesinde AB Komisyonundan mesajları açıklamasını talep etti.

AB Ombudsmanının konuyla ilgili soruşturmasında, bu talebe karşılık Komisyonun von der Leyen'in ofisinden mesajlaşmaları istemediği, bunun yerine Komisyonun belge saklamadaki kriterlerini istediği belirlendi.

AB Ombudsmanı Emily O'Reilly, bu durumu "kötü yönetim" olarak değerlendirdi ve AB Komisyonunun 26 Nisan'a kadar von der Leyen'den mesajlaşmayı istemesini talep etti.

AB Ombudsmanının kararları tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak ombudsmanın değerlendirmelerinden sonra Avrupa Parlamentosundan soruşturma talepleri çıkabiliyor.

AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini belirtiyor.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı. AB'nin Pfizer-BioNTech ile opsiyonlarla birlikte toplamda 2,4 milyar dozluk anlaşmaları bulunuyor. Sözleşmelerin bedeli ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmıyor.