AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi - Son Dakika

AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi

22.01.2021 23:53
AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), henüz kullanım onayı vermediği Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslimatındaki gecikmeden şikayet etti.

Avrupa Birliği (AB), henüz kullanım onayı vermediği Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslimatındaki gecikmeden şikayet etti.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, AB üyesi ülke temsilcileri ile aşı stratejisi konusunda komite toplantısı yaptıklarını bildirdi.

AstraZeneca temsilcilerinin yılın ilk çeyreğinde AB'ye aşı teslimatlarında gecikmeler olacağını açıkladığını aktaran Kyirakides, "AB Komisyonu ve üye ülkeler, bu durumdan aşırı memnuniyetsizlik duyduklarını ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kyirakides, AB'nin aşılara koşullu pazarlama izni verilmesine bağlı olarak kesin bir teslimat takvimi belirlenmesinde ısrar ettiğini, üye ülkelerin de aşılama programlarını buna göre planladığını belirterek "AB Komisyonu, AstraZeneca'ya teslimatların öngörülebilirliğini ve istikrarını artıracak, doz dağıtımını hızlandıracak tedbirler konusunda ısrar etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Aşı onayı için EMA'ya başvuru yapılmıştı

Oxford Üniversitesinin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvuru yapılmıştı. Söz konusu aşının AB onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyordu.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor.

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2,3 milyar doz alabilecek konuma geldi. AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı. Ancak, AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor.

AB Komisyonu, bu hafta üye ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefi koymuştu. Aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda hedefin yakalanamaması ihtimali artıyor.

Avrupa Birliği, Pfizer, Medya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı         
00:39
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi         
00:03
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz         
23:26
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm         
22:33
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı         
21:36
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 01:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei