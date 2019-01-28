Son Dakika Haberleri: AB Ordusu Kurulabilir Mi?

AB Ordusu Kurulabilir Mi?

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "gerçek bir Avrupa ordusu" kurulması yönünde çağrısının ardından, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana sıkça gündeme gelen "AB ordusu" fikri tekrar tartışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "gerçek bir Avrupa ordusu" kurulması yönünde çağrısının ardından, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana sıkça gündeme gelen "AB ordusu" fikri tekrar tartışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:30 Kaynak: Youtube

Cumhurbaşkanı, Fransa, Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Genel
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