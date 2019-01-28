AB Ordusu Kurulabilir Mi?
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "gerçek bir Avrupa ordusu" kurulması yönünde çağrısının ardından, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana sıkça gündeme gelen "AB ordusu" fikri tekrar tartışılıyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:30 Kaynak: Youtube
22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi