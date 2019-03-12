Son Dakika Haberleri: AB Ortak Dijital Vergilendirme Sistemi Üzerinde Anlaşamadı"

AB Ortak Dijital Vergilendirme Sistemi Üzerinde Anlaşamadı"

24 dakika önce

– Romanya Maliye Bakanı Eugen Teodorovici Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ekonomi ve maliye bakanlarının, büyük teknoloji şirketleri için tüm birlikte geçerli olacak ortak için dijital vergilendirme sistemi üzerinde anlaşamadıklarını ve bunun yerine küresel bir dijital...

AB Ortak Dijital Vergilendirme Sistemi Üzerinde Anlaşamadı
Romanya Maliye Bakanı Eugen Teodorovici Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ekonomi ve maliye bakanlarının, büyük teknoloji şirketleri için tüm birlikte geçerli olacak ortak için dijital vergilendirme sistemi üzerinde anlaşamadıklarını ve bunun yerine küresel bir dijital vergi sistemini destekleyeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği sınırları içinde iş yapan ve toplam küresel gelirleri 750 milyon euro olan teknoloji şirketlerine yüzde 3.0'lük vergi uygulanması tartışmaları aylardır devam ederken, üye ülkeler arasında kuvvetli fikir ayrılıkları bulunuyor.

Konu ile ilgili fikir birliğine varmanın giderek zorlaşması üzerine yeni bir vergi öneren Fransa hükümeti, ülke parlamentosundan onay bekliyor. Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya da bu yasayı ulusal düzeyde uygulamaya geçirmeyi planlıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:23 Kaynak: DHA

Romanya, Avrupa Birliği, Ekonomi
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