Son Dakika Haberleri: AB otomobil satışlarında artış hızı 10 yılın zirvesine çıktı
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AB otomobil satışlarında artış hızı 10 yılın zirvesine çıktı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) genelinde otomobil satışlarında, Ekim'de aylık bazda yüzde 8.7'ye yükselen artış hızı, 2009 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

AB otomobil satışlarında artış hızı 10 yılın zirvesine çıktı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) genelinde otomobil satışlarında, Ekim'de aylık bazda yüzde 8.7'ye yükselen artış hızı, 2009 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (EAMA) verilerine göre, AB genelinde Ekim ayında 1.18 milyon adet otomobil satıldı.

EAMA verilerine göre, Ekim'deki otomobil satış artış hızı, geçen yılın Ekim ayındaki yüzde 7.3 düşüş dikkate alındığında, yıllık bazda daha da keskin bir şekilde yükseldi. Bunla birlikte, yılın ilk 10 aylık dönemindeki toplam otomobil satışları ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7 geriledi.

Otomobil satışlarında Ekim ayında yaşanan artışa, yüzde 12.7 yükselen Almanya satışları öncülük yaptı; bu ülkeyi Fransa yüzde 7.7 ile ve İtalya da yüzde 6.7 ile izledi.

Buna karşılık, Birleşik Krallık'ta Ekim ayında otomobil satışları yüzde 6.7 düzeyinde geriledi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:11 Kaynak: DHA
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