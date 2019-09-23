AB otomotiv sektöründen anlaşmasız Brexit uyarısı
1 saat önce
Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, anlaşmasız Brexit'in yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.
Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, anlaşmasız Brexit'in yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:45
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