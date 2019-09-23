Son Dakika Haberleri: AB otomotiv sektöründen anlaşmasız Brexit uyarısı
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AB otomotiv sektöründen anlaşmasız Brexit uyarısı

1 saat önce

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, anlaşmasız Brexit'in yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

AB otomotiv sektöründen anlaşmasız Brexit uyarısı, System.String[]

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, anlaşmasız Brexit'in yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:45 
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