Son Dakika Haberleri: AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro İçin Yaptırım Çağrısı

AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro İçin Yaptırım Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro İçin Yaptırım Çağrısı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tajani, "Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamının Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımasını istiyoruz. Bunun bir darbe değil, yasaları tanımak olduğunu söylüyoruz" açıklamasını yaptı. Tajani, ayrıca uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

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