AB Parlamentosu Başkanı Tajani'den Maduro İçin Yaptırım Çağrısı
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.
Avrupa
Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani
, uluslararası topluma Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington
'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tajani, "Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamının Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımasını istiyoruz. Bunun bir darbe değil, yasaları tanımak olduğunu söylüyoruz" açıklamasını yaptı. Tajani, ayrıca uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu. - KARAKAS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti
Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü
Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı
İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi