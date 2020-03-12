AB personelleri evden çalışacak - Son Dakika
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AB personelleri evden çalışacak

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) tüm AB kurumlarının çalışanlarına yönelik yeni tedbirler aldığı bildirildi.

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Avrupa Birliği'nin (AB) tüm AB kurumlarının çalışanlarına yönelik yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Gün içinde AB çalışanlarının çocuklarının okuduğu 'Avrupa okullarının' korona salgını nedeniyle kapatılma kararının açıklanmasının ardından memurlarının da uzaktan çalışma yapmalarını istediği bildirildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre AB kurumlarında 6 kişinin korona virüsü taşıdığı hatırlatılırken AB çalışanlarının seyahatlerini azaltmak için de önlemler alındığı hatırlatıldı. Aile üyelerine bakmak zorunda olanlar için bakımevleri bulunan AB kurumlarında hali hazırda toplamda, 9 bin kişi tele-çalışma yapıyordu.

Haberlerin dayandırıldığı iç duyuruda, "Alınan yeni tedbirlere göre bundan sonra, kurumlarda fiziki varlığı gerekli olmayan tüm personel evlerinden çalışma yapmak zorunda olacak. Kritik işlevleri yerine getirenler için tedbirler alınacak ancak işe gitmeleri gerekecek. Kurumların devamlılığını sağlamak için iki ayrı program oluşturulacak" denildiği bildirildi.

(İHA)

Avrupa Birliği, Belçika, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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